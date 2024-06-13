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ローズティアラ♡トップス　ネイビー
商品番号 G42896462709
商品名

ローズティアラ♡トップス　ネイビー
ブランド名 ローズティアラ
特別価格 税込 1,509 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ローズティアラのトップスです。一目惚れして購入しましたが、洋服をたくさん持っており、二度着用したのみですので、汚れほつれ等なく美品です。サイズは42お色はネイビー裾をリボンで結ぶデザインでスタイルよく見えます。アンティローザアンクルージュロディスポットパターンフィオナプライムパターンアンタイトルナチュラルビューティーベーシックリランドチュールスウィングルプロポーションボディドレッシング清楚オフィス職場　ライムアーガイル
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