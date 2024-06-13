ローズティアラ♡トップス　ネイビー

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商品詳細
ローズティアラのトップスです。一目惚れして購入しましたが、洋服をたくさん持っており、二度着用したのみですので、汚れほつれ等なく美品です。サイズは42お色はネイビー裾をリボンで結ぶデザインでスタイルよく見えます。アンティローザアンクルージュロディスポットパターンフィオナプライムパターンアンタイトルナチュラルビューティーベーシックリランドチュールスウィングルプロポーションボディドレッシング清楚オフィス職場 ライムアーガイル
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