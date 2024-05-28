aton × VERMEIL par iena ラウンドヘム　スビン　tシャツ

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エイトンatonラウンドヘム Tシャツ定価:15400円◻️カラー:人気のグレー◻️状態:10回ほど着ましたので、少し使用感ありますので、購入時の3分の１程度でお出ししております。特筆すべきダメージはありません。atonは、ツヤのあるコットン素材を使用しているので、一枚でとても上品にカジュアルスタイルが完成します♪前後のラウンドヘムがこなれ感をだし、体型カバーを叶えます。こだわりの和歌山産SUVINCOTTONを双糸で編み立てたカットソー。SUVINCOTTONは綿花をひとつひとつ丁寧に手摘みしている為、油分が失われること無く、また繊維に傷が付いていない為、薬剤など化学的な加工を一切せずに美しい光沢の綺麗な生地をつくることが出来ます。染料の食いつきも良く、毛羽が少ないので色が白く脱落していきにくいという特徴もあります。人気セレクトショップとのコラボレーションや、定番Tシャツとして取り揃えられております。アイテムサイズ:フリーサイズ肩幅41、身幅51.5、着丈（前）73、着丈（後）84、袖丈30◽️発送はコンパクトに折りたたんでお送りいたします。たたみジワはご了承ください。あくまで中古品ですので、ご理解ある方でお願いいたします。#stunninglure#フレームワーク#ENFOLD#IENA#deuxiemeciasse#ドゥーズィエムクラス#NOLLEYS#yori#myclozette#マディソンブルー#yonfa#スピック\u0026スパン#イエナ#スローブイエナ#ジャーナルスタンダード#シップス#ビームス#ユナイテッドアローズ#アーバンリサーチ#アングリッド#トータライト#トゥデイフル#ミラオーウェン#kbf#ドゥアルシーブ#indivi#フリークスストア#アダムエロペ#ロペ#khaju#ベイクルーズ#atonスビンtシャツラウンドヘムラウンドテールグレーブラックチャコールグレーダークグレー