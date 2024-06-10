RRL ダブルアールＴシャツ

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商品詳細
RRLダブルアールエルロゴジャージーTシャツラルフローレンダブルアールロゴTシャツ肩幅43身幅45身丈65表参道本店で購入しました。使用感がある様に見えますがもともとのヴィンテージ風仕上げなので状態は良い方だと思います。カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/flight649428.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual211946.html
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