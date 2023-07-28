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マドモアゼルノンノン　タンクトップ　ノースリーブ
商品番号 R32308726943
商品名

マドモアゼルノンノン　タンクトップ　ノースリーブ
ブランド名 マドモアゼルノンノン
特別価格 税込 1,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023.7月購入数回着用しておりますが、綺麗な状態です。グレー地に黄色がかったお色になります。Lサイズ綿100％
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