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H BEAUTY\u0026YOUTH 　メッシュタンクトップ
商品番号 G79293162766
商品名

H BEAUTY\u0026YOUTH 　メッシュタンクトップ
ブランド名 エイチビューティーアンドユースユナイテッドアローズ
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昨年購入し、一度着用しましたが似合わなかったのでお譲りします。カラーは、写真のまんまです。クリーニング済み（名前が入ってる為、タグは外しました）。※小さくたたんでの発送とさせていただきますので、ご了承下さい。その際の畳みシワもご了承下さい。※素人検品、自宅保管※小さな子供がいる為、コメント返信、取引きなどの対応が遅れる場合がございます。なるべく早めに対応できるよう努力しますが、ご理解下さい。CITYSHOPシティショップジャンティークIENAイエナRonHermanロンハーマンJOURNALSTANDARDジャーナルスタンダードHBEAUTY\u0026YOUTHFUMIKA_UCHIDAfumikauchidaフミカウチダroku6acnetomorrowlandBEAMSHYKEjunmikamipelleqjonnlynxDeuxiemeClassejournalstandardluxejournalstandardL'essageJOURNALSTANDARDrelumeSOLOV
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