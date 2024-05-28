H BEAUTY\u0026YOUTH 　メッシュタンクトップ

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昨年購入し、一度着用しましたが似合わなかったのでお譲りします。カラーは、写真のまんまです。クリーニング済み（名前が入ってる為、タグは外しました）。※小さくたたんでの発送とさせていただきますので、ご了承下さい。その際の畳みシワもご了承下さい。※素人検品、自宅保管※小さな子供がいる為、コメント返信、取引きなどの対応が遅れる場合がございます。なるべく早めに対応できるよう努力しますが、ご理解下さい。CITYSHOPシティショップジャンティークIENAイエナRonHermanロンハーマンJOURNALSTANDARDジャーナルスタンダードHBEAUTY\u0026YOUTHFUMIKA_UCHIDAfumikauchidaフミカウチダroku6acnetomorrowlandBEAMSHYKEjunmikamipelleqjonnlynxDeuxiemeClassejournalstandardluxejournalstandardL'essageJOURNALSTANDARDrelumeSOLOV