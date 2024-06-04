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新品タグ付き❤️人気❤️デシグアル　レオパードシャツ
商品番号 B34028335555
商品名

新品タグ付き❤️人気❤️デシグアル　レオパードシャツ
ブランド名 デシグアル
特別価格 税込 1,435 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ZOZO夏即完売した商品です。２匹のレオパードが印象的なオーバーサイズのトロピカルシャツ。落ち感のあるエコロジックなビスコース素材で仕立てているので、なめらかな肌触りで、着心地も快適。襟とフライフロントには、デザイン性をより高めるプリントをプラスしました。スカートにもパンツスタイルにも合わせやすく、さまざまなコーディネートが楽しめます。　身幅63着丈62.5肩幅53カラー···ピンク袖丈···半袖素材···レーヨン柄・デザイン···その他季節感···春、夏、秋
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