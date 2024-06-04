新品タグ付き❤️人気❤️デシグアル　レオパードシャツ

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ZOZO夏即完売した商品です。２匹のレオパードが印象的なオーバーサイズのトロピカルシャツ。落ち感のあるエコロジックなビスコース素材で仕立てているので、なめらかな肌触りで、着心地も快適。襟とフライフロントには、デザイン性をより高めるプリントをプラスしました。スカートにもパンツスタイルにも合わせやすく、さまざまなコーディネートが楽しめます。 身幅63着丈62.5肩幅53カラー···ピンク袖丈···半袖素材···レーヨン柄・デザイン···その他季節感···春、夏、秋