E3122【シルク100%極上美品】ティスケンスセオリー　シルクカットソー　S

数ある商品の中から当店【ペニーレーン】の商品をご覧いただきありがとうございます。当店のブラウス、カットソーの一覧はこちらからご覧いただけます。 → #PennyLanecutsaw【この商品のご説明】ティケンスセオリーのカットソーでございます。シルク100%です。色味は写真の通りです。◯サイズ表記：レディースS◯平置き採寸 素人採寸につき誤差はご容赦ください。肩幅：43袖丈：20身幅：50総丈：58＊単位はｃｍです。＊平置き実寸計測です。＊総丈は首元からの計測です。＊素人採寸につき誤差はご容赦ください。【ご注意点】＊商品はあくまで中古です。中古にご理解のない方、新品クラスを求める方はご利用をお控えください。＊状態については主観で表記しています。＊着画や別カットの写真のご要望は対応できません。＊専用、取り置きには対応することができません。＊その他、メルカリ規約に反するすべての事柄に対応できません。＊お断りすることなく、商品は圧縮して送付する場合がございます。あらかじめご了承ください。すべての年代、すべての方に洋服を楽しんでもらいたいと願っております。＊＊＊ブラウス、カットソーの一覧はこちら → #PennyLanecutsaw当店のレディース商品の一覧はこちらから→#Nattyladies全ての商品はこちら→#Pennylane



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