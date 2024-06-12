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スナイデル トワルドジュイ オーガンシースルーブラウス
商品番号 E65087768561
商品名

スナイデル トワルドジュイ オーガンシースルーブラウス
ブランド名 スナイデル
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テイスト・シーン...キレイめ,大人可愛い,カジュアル袖丈...長袖柄・デザイン...花柄/ボタニカル柄【コメント・購入される前にプロフィールを一読お願いいたします】スナイデル。サイズフリー。ホームクリーニング済。特に目立つ汚れはありませんが、感じ方には個人差があるのでご了承いただける方のみお願いいたします。あくまで素人の自宅保管ですので、完璧を求める方、気になる方はご遠慮ください。コンパクトに折りたたみまたは圧縮して発送いたします。他にも色々出品しております。購入にあたっては、トラブル防止のためにも、必ずプロフィールをお読みくださいますようお願いいたします。ジルスチュアートレッセパッセアプワイザーリッシェノエラ31SonsdemodeジルバイジルスチュアートリランドチュールMIIAスウィングルsnidelアルページュスナイデルマーキュリーデュオプロポーションボディドレッシング美人百花アニュアンスエミリアウィズエイミーイストワールマイストラーダセルフォードリエンダリゼクシートランテアン
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