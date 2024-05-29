NOMADIS ノマディス ファーバッグ

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NOMADISノマディスファーバッグビューティアンドユースで購入し、数回使用しました。縦約30センチ横約25センチマチ約10センチ10枚目の写真はA4のクリアファイルを縦に入れてみました。A4も収納可です。秋冬ならではのモコモコ素材をパッチワークで表現した、可愛らしいアイテムです。たっぷりと物を収納できる、大きめのサイズも魅力的です！#NOMADIS#ファーバッグ