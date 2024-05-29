シンクビー　バラ柄トートバック

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[12月上旬入荷予定]プレゼント トートバッグ Think Bee! 公式

シンクビートートバック黒地にバラ柄にスパンコールとビーズの飾り付きA4サイズ入ります。持ち手は紺色で持ち手の長さも調整出来ます。自宅保管していた物です。その点をご了承下さる方にご購入して頂ければと思います。中古品になりますので神経質な方はご遠慮下さい。また素人検品・採寸ですので見落としや誤差がある可能性がありますのでその点もご了承下さい。発送はコンパクトに畳んで発送させて頂きますのでご了承ください。サイズ（cm）横 45cm高さ 42cmマチ 5cm#シンクビー#トートバック#黒地#バラ柄#スパンコール#ビーズ