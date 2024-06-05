☆miumiu ミュウミュウ　チェリー柄　ハンドバッグ

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☆miumiuミュウミュウ チェリー さくらんぼ柄 キャンバス ハンドバッグ トートバッグ イタリア製カラー ネイビー マルチカラー 系素材 キャンバス レザーサイズ W約33㎝ H約22㎝ D約12㎝ 状態 スレ、傷、汚れなどあるものの まだまだご使用頂ける商品です。付属品 保存袋（毛羽立ちあり）☆商品状態の説明には、個人差による主観の差が 生じる場合もございます。 お写真にて細部までご覧に頂き、予めご了承の 上、ご検討下さいませ。※専用ページ、お取り置きは対応できかねます のでご了承下さい。大手リサイクルショップが主催の中古ブランド品流通市場にて購入した鑑定済みの正規品です。万が一にも偽物であった場合は、返品保証致しますので、安心してお買い求め下さい^^⭐️中古のブランド品にご興味のある方、 よろしければフォローをどうぞ^^⭐️ 即購入OKです。