muta ゴルフウエア ポロシャツ

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カラー···ベージュ袖丈···半袖季節感···春、夏1度着用。私には似合わなかったので出品です。最後の写真のレディースサイズに当たるWM(2)のサイズです。シンプルなデザインで素材も軽くインナーを着れば春先でも、そのままで夏にピッタリなウエアです。