【美品】ラルフローレン　デニム風シャツ　ブラウス　ワンポイント刺繍　12サイズ

【即購入ok】【全商品送料無料】【お得な割引実施中】 フォローで全品200円以上割引！ リピートでさらに全品200円OFF！ まとめ買いで割引もあります！ 興味のある方は詳しくはプロフまで【ブランド】ラルフローレン RalphLauren【カラー】青 ブルー【サイズ】着画はお断りしております表記：12サイズ平置き実寸：肩幅 42cm 身幅 47cm 着丈 65cm 袖丈 53cm【素材】コットン【アイテム】シャツ ブラウス デニムシャツ 鹿の子ボタンダウンシャツ カジュアル フォーマルビジカジ ビジネスカジュアル カラーポニーワンポイント刺繍ロゴ ポニーロゴポロラルフローレン PoloRalphLauren【商品の状態】美品。目立った傷、汚れ、使用感なし。【購入場所】某リサイクルショップで購入【発送】簡易梱包にて1〜2日で発送させていただきますペットの飼育、喫煙、アロマの使用等の臭いがつくような環境、習慣はありません商品は全て発送前に確認を行い、梱包し発送しますその他質問やご希望等、お気軽にお声掛けくださいフォロー割引、リピート割引、まとめ買い割引全割引併用可能詳しくはプロフまで※割引利用希望の際は購入前にコメントください。※返品対応をご希望の際は、評価前にご連絡くださいその他の商品はコチラ↓#古着雑貨甘太郎 #甘太郎の古着



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