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【美品】ラルフローレン　デニム風シャツ　ブラウス　ワンポイント刺繍　12サイズ
商品番号 V77966582249
商品名

【美品】ラルフローレン　デニム風シャツ　ブラウス　ワンポイント刺繍　12サイズ
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 1,555 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【即購入ok】【全商品送料無料】【お得な割引実施中】　フォローで全品200円以上割引！　リピートでさらに全品200円OFF！　まとめ買いで割引もあります！　興味のある方は詳しくはプロフまで【ブランド】ラルフローレン　RalphLauren【カラー】青　ブルー【サイズ】着画はお断りしております表記：12サイズ平置き実寸：肩幅　42cm　　　　　　身幅　47cm　　　　　　着丈　65cm　　　　　　袖丈　53cm【素材】コットン【アイテム】シャツ　ブラウス　デニムシャツ　鹿の子ボタンダウンシャツ　カジュアル　フォーマルビジカジ　ビジネスカジュアル　カラーポニーワンポイント刺繍ロゴ　ポニーロゴポロラルフローレン　PoloRalphLauren【商品の状態】美品。目立った傷、汚れ、使用感なし。【購入場所】某リサイクルショップで購入【発送】簡易梱包にて1〜2日で発送させていただきますペットの飼育、喫煙、アロマの使用等の臭いがつくような環境、習慣はありません商品は全て発送前に確認を行い、梱包し発送しますその他質問やご希望等、お気軽にお声掛けくださいフォロー割引、リピート割引、まとめ買い割引全割引併用可能詳しくはプロフまで※割引利用希望の際は購入前にコメントください。※返品対応をご希望の際は、評価前にご連絡くださいその他の商品はコチラ↓#古着雑貨甘太郎　　#甘太郎の古着
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