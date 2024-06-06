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D221072【最終】PaulSmithCOLLECTIONストライプ半袖シャツ
商品番号 X81771303276
商品名

D221072【最終】PaulSmithCOLLECTIONストライプ半袖シャツ
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 1,540 円
在庫状況 あり

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商品詳細

D221072PaulSmithCOLLECTIONストライプ半袖シャツ※一部リペア跡あります。【素材】：コットン100%(日本製)【サイズ】：L【身幅】：45cm【肩幅】：40cm【着丈】：66.5cm【袖丈】：17cm※実寸は全て平置きでの採寸になります。※必ず寸法を確認の上でご購入ください。確認せずに購入されても責任はとりかねますので予めご了承ください。※取扱商品は古着となります。古着の特性をご理解頂ける方のみご購入ください。半袖の一覧はこちらから↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#DeerDeer_半袖#古着#メンズ#レディース#ヴィンテージ#レア#BEAMS#ビームス#nanouniverse#ナノユニバース#journalstandard#ジャーナルスタンダード#UNITEDARROWS#ユナイテッド・アローズ#EDIFICE#エディフィス#URBANRESEARCH#アーバンリサーチ#RAGEBLUE#レイジーブルー#hare#ハレ#GLOBALWORK#グローバルワーク#ciaopanic#チャオパニック#Luis#ルイス#CasperJohn#EMMACLOTHES#STUDIOUS#ステュディオス#nikoand...#ニコアンド#studioclip#スタジオクリップ#DOUBLENAME#ダブルネーム#iena#kbf#ジーナシス#ローリーズ#アース#イーハイフン#Discoat
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