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掛軸　大徳寺黄梅院　小林太玄筆　一行書　「松風」　共箱　V　5799A
商品番号 Q52077009372
商品名

掛軸　大徳寺黄梅院　小林太玄筆　一行書　「松風」　共箱　V　5799A
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 10,848 円
在庫状況 あり

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商品詳細

書の形式...掛け軸・掛軸大きさ　（全長）幅約126cm×57.3cm　（画寸）幅約32.2cm×55cm　シミのような箇所が見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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