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- ★美品★ FACTORY ファクトリー 綿麻 ストライプ ノースリーブ ブラウス
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商品詳細
数年前に購入後2〜3回着用ホームクリーニング済みの美品肩幅 約39㎝身幅 約47㎝身丈（前）約55㎝ （後）約67㎝麻 55%綿 45%アイボリー×ブラック中川政七商店HEELANDTOEヒールアンドトゥMARCOURTマーコートmizuiroindミズイロインドmidiumiミディウミevamevaエヴァムエヴァTIGREBROCANTEティグルブロカンテOrdinaryfitsオーディナリーフィッツHARVESTYハーベスティpritプリットichiイチBSHOPビショップ無印良品
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