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★美品★ FACTORY ファクトリー 綿麻 ストライプ ノースリーブ　ブラウス
商品番号 F90549500689
商品名

★美品★ FACTORY ファクトリー 綿麻 ストライプ ノースリーブ　ブラウス
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 1,520 円
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商品詳細

数年前に購入後2〜3回着用ホームクリーニング済みの美品肩幅　約39㎝身幅　約47㎝身丈（前）約55㎝　　（後）約67㎝麻　55%綿　45%アイボリー×ブラック中川政七商店HEELANDTOEヒールアンドトゥMARCOURTマーコートmizuiroindミズイロインドmidiumiミディウミevamevaエヴァムエヴァTIGREBROCANTEティグルブロカンテOrdinaryfitsオーディナリーフィッツHARVESTYハーベスティpritプリットichiイチBSHOPビショップ無印良品
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