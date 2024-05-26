【未使用に近い】ケイトスペード2WAY ショルダーバッグ ブラック\n\n2900

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ご覧いただきありがとうございます。値下げしました。14000円→13000円ケイトスペードのショルダーバッグです。ショルダーバッグとハンドバッグの使い分けができる2WAYです。ブラックレザーにゴールドの金具が魅力的なバッグです。■ブランドケイトスペードkatespade■商品名マルベリーストリートアレシアライン■カラーブラック■素材レザー■サイズ約26cm×23cm×7.5cmショートショルダー：約38cmロングストラップ：約107～121.5cm(着脱可）■仕様内ポケット×1・内ファスナーポケット×1・内ファスナーポケット×1コメント■付属品なしご覧いただきありがとうございます。キャナルシティで購入後1.2回使用しその後自宅保管していたバッグになります。個人的主観になりますが使用感もなく気になる汚れキズ等なく美品かと思います。◆写真は撮影環境により 実物と色・質感が異なる場合がございます。◆あくまで主観になりますので写真でご確認の上納得してからのご購入お願い致します。中古品ということをご理解頂いた上ご購入の程よろしくお願いいたします。神経質な方や新品同様の物をお求めの方はトラブル防止の為ご購入前によくご検討ください。よろしくお願い致します。#katespade#ケイトスペード#レディース#ショルダーバッグ#ハンドバッグ#財布#レザー#ブランド#買い物#お出かけ#かばん#通勤通学カラー...ブラック種類...その他ショルダーバッグ素材...その他レザー(本革)