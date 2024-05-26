ヴィヴィアンウエストウッドベティ ミニハンドバッグ/ミニショルダーバッグ

新品未使用ヴィヴィアンウエストウッドベティミニハンドバッグ/ミニショルダーバッグピンクヴィヴィアンウエストウッド2023春夏新作お問い合わせの多かった【BETTY】シリーズのバッグのミニチュア版が登場しました。ショルダーストラップは取り外し可能で、ハンドバッグ/ショルダーバッグとしてもお使いいただけます。デイリーからお出かけまで様々なシーンでお使いいただけます。これは本物の写真です。収納袋が付属します。並行輸入品(海外正規品)となります。※全てチェック済みで特に問題はございません。ご安心ください⑅◡̈*お品物の色合いは、写真撮影・スマホ画面表示等の環境の違いにより、若干異なる場合がございますので予めご了承下さい。少しでも不安、不安、不信感を感じられる方はご購入をお控え下さい。



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