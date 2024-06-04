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VASIC BOND MINI ヴァジック ボンド ミニ セージ グリーン系
商品番号 J28057142722
商品名

VASIC BOND MINI ヴァジック ボンド ミニ セージ グリーン系
ブランド名 アダムエロペ
特別価格 税込 17,380 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VASICBONDMINIアダムエロぺで購入しました。カラーはシーズンカラーのセージモスグリーンのような色味です。鮮やかで、深みのある限定色はカジュアル過ぎず上品でさまざまなスタイルに合わせやすいのでオールシーズン活躍するアイテムです。●サイズ：幅20x高さ22x奥行き14cmストラップハンドバッグ時50cm　　　　　ショルダー時90cm●付属品：保存袋未使用ですが、自宅保管品です。完璧なコンディションをお求めの方はご購入をお控えください。コンパクトに梱包して発送いたします。
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