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即購入OK ヴァレンティノ ピアス パール
商品番号 E99378477448
商品名

即購入OK ヴァレンティノ ピアス パール
ブランド名 ヴァレンティノ
特別価格 税込 8,550 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧ありがとうございます！(*ˊ˘ˋ*)こちらヴァレンティノの少し前のピアスです！VALENTINOピアス箱無し袋なし使用頻度10回程度BuyMaで購入しました。割と重めのピアスです。売るつもりがなかったので箱などは捨ててしまいましたが、気にされない方のみご購入お願いいたします！キャッチにロゴとメイド・イン・イタリーの文字ががあります。サイズ縦4センチパール直径0.7ミリほど横2センチ（ロゴの部分）カラー...ゴールド材質..真鍮？装飾...パールつき値下げ希望の場合はコメントに希望額を書いてください(*ˊ˘ˋ*)
http://narcologia.ru/goods/sci-fi750747.html
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