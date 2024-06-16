即購入OK ヴァレンティノ ピアス パール

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商品詳細
閲覧ありがとうございます！(*ˊ˘ˋ*)こちらヴァレンティノの少し前のピアスです！VALENTINOピアス箱無し袋なし使用頻度10回程度BuyMaで購入しました。割と重めのピアスです。売るつもりがなかったので箱などは捨ててしまいましたが、気にされない方のみご購入お願いいたします！キャッチにロゴとメイド・イン・イタリーの文字ががあります。サイズ縦4センチパール直径0.7ミリほど横2センチ（ロゴの部分）カラー...ゴールド材質..真鍮？装飾...パールつき値下げ希望の場合はコメントに希望額を書いてください(*ˊ˘ˋ*)
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