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アニヤハインドマーチ　マルチポケットサッチェルバック
商品番号 E79345863371
商品名

アニヤハインドマーチ　マルチポケットサッチェルバック
ブランド名 アニヤハインドマーチ
特別価格 税込 29,367 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アニヤハインドマーチのバックです。日本橋高島屋にて購入しました。定価15万円くらいだったと思います裏面のアニヤハインドマーチの英語表記が少し削れてしまってますが、他に目立った傷汚れはございません。あくまで中古品のためご理解ください。anyahindmarch
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