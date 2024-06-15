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磨き済み18金イエローゴールド　ダイヤモンドリング11号
商品番号 D13624235286
商品名

磨き済み18金イエローゴールド　ダイヤモンドリング11号
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 9,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらは18金のプチダイヤモンドリングです。私自身が愛用してましたお品です重さはわかりません出品にあたり、念の為本物であることを確認しております。　✽重さを重視される方はお控えくださればと思います(⁠^⁠^⁠)気に入って愛用して頂ければ幸いです。　パケットでの発送です。心配な方はお知らせ下さい。
http://narcologia.ru/goods/message385527.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical648401.html
http://narcologia.ru/goods/calling712850.html
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