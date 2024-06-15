磨き済み18金イエローゴールド　ダイヤモンドリング11号

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こちらは18金のプチダイヤモンドリングです。私自身が愛用してましたお品です重さはわかりません出品にあたり、念の為本物であることを確認しております。 ✽重さを重視される方はお控えくださればと思います(⁠^⁠^⁠)気に入って愛用して頂ければ幸いです。 パケットでの発送です。心配な方はお知らせ下さい。