2WAYシャーリングTシャツ

（定価）9,900円（サイズ）F（品番）FG6083_21221415513(21221415513-09-999FG6083)3回程度着用しましたが、好みが変わったため、出品いたします。・新品をお求めの方や神経質な方はお控えください。・発送する際、折り畳みのシワが発生する場合があります。あらかじめご了承ください。・返品、交換不可となっております。



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