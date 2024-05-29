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商品詳細
カラー···グレー袖丈···半袖柄・デザイン···無地ネック···Uネック季節感···夏サイズ02B84〜88T160〜170チャーコールグレー定価15000前後2回ほど着用、あまり着用しないため、出品します
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