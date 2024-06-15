美品 ミッソーニ ☆ ニット キャミソール 42 イタリア製 マルチカラー

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・ボーダーデザインと、ひし形のデザインの組み合わせが素敵なキャミソールです。カラフルなカラーが目を引くアイテムになります。デニムとの相性もとてもいいです。・ブランド MISSONI・素材 レーヨン100％・カラー マルチカラー（画像参照）・製造国 イタリア製・付属品 無し・サイズ 42 ※ 11号 Lサイズ程度着丈 約32.0cm（後ろ身頃中央付け根から裾までの寸法）身幅 約41.0cm（胸囲・脇下間の寸法）・商品コンディション着用感が少ない良いコンディションです。（画像参照）※個人保管商品ですので、店舗コンディションをお求めの方はご購入をお控えください。ご理解の上ご購入お願いいたします。