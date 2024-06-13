ディニテコリエ　ジョーゼットプルオーバー　レディース

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チャコールグレーディニテコリエのジョーゼットシリーズの丈長めのプルオーバーです。サラサラした生地でとても着やすいお品です。着用頻度は少ないですが中古の品ですのでご理解ある方でお願いします。着丈…約86㎝（前側約−17㎝短い）身幅…約62㎝クロシェアンナケリーアクータアヤンブティークオーディナリーディニテコリエトラッゾドンナシュガーローズトロアセモアセモアージュイエナジャーナルスタンダードローブブラーミンベアトリスアッシュローブパシオーネサクラシニカルルメランジュラリアムーマルシャルテルミカーレミカーレカフネCYANtokyoシニヨンCHIGNONCLOCHEクロシェDONEEYUdolly-seanグレディブリリアンマレットメットマイカ\u0026ディールmizuiroindQTUMEアントゲージヘレンチアグローバルワークヤンガニーアトリエシックスAgAwdTODAYFULDaysflamingofirmanana