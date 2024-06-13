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ディニテコリエ　ジョーゼットプルオーバー　レディース
商品番号 G70377290328
商品名

ディニテコリエ　ジョーゼットプルオーバー　レディース
ブランド名 ディニテコリエ
特別価格 税込 1,531 円
在庫状況 あり

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商品詳細

チャコールグレーディニテコリエのジョーゼットシリーズの丈長めのプルオーバーです。サラサラした生地でとても着やすいお品です。着用頻度は少ないですが中古の品ですのでご理解ある方でお願いします。着丈…約86㎝（前側約−17㎝短い）身幅…約62㎝クロシェアンナケリーアクータアヤンブティークオーディナリーディニテコリエトラッゾドンナシュガーローズトロアセモアセモアージュイエナジャーナルスタンダードローブブラーミンベアトリスアッシュローブパシオーネサクラシニカルルメランジュラリアムーマルシャルテルミカーレミカーレカフネCYANtokyoシニヨンCHIGNONCLOCHEクロシェDONEEYUdolly-seanグレディブリリアンマレットメットマイカ\u0026ディールmizuiroindQTUMEアントゲージヘレンチアグローバルワークヤンガニーアトリエシックスAgAwdTODAYFULDaysflamingofirmanana
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