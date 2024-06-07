TOGAarchivesのデザインニットです。シルク100%の光沢感がありなめらかなハイゲージニット生地で高級感があります。一枚着るだけで、幾重にもレイヤードしたようなデザインがTOGAらしいお洒落なトップスです。一枚で着ても、ジレやベストの様にロングtシャツなどインナーと重ねて着ても素敵です。●カラーライトグレー※お使いのモニターにより、実際の色とやや異なって見える場合がございます。●サイズタグ表記M肩幅 33cm身幅 56cm着丈 92cm※平置き実寸。素人採寸の為、若干の誤差はご了承ください。●素材シルク 絹 100%●状態襟元の縫い合わせ部分がややほつれていた為、縫い合わせて補修しております。(画像9枚目)その他目立った汚れや痛みなどは見当たらず、まだまだ着ていただけます。あくまでも中古品という事をご理解の上ご検討ください。発送の際はコンパクトに梱包致します。折ジワなどはご了承くださいませ。カラー···グレー柄・デザイン···無地カップ···カップなし季節感···春、夏、秋、冬



トーガ シルクニット 変形デザイン ノースリーブ グレー フリーサイズ ...



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