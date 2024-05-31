新品タグ付き　ヤマダヤ　 petirobe プチローブ ブラウス Ｖネック

ご覧いただきありがとうございます。新品タグ付き petirobeプチローブヤマダヤ 2023年の福袋に入っていました。 サイドにスリットが入ったスキッパーブラウスになります。後ろが長めのキレイなデザインです。透け感は画像にてご確認くださいませ。袖はドルマンスリーブになります。●カラーブラック●定価¥13500円【表記サイズ】9号【平置きサイズ】身幅約73cm身丈約77cm(後ろ)袖丈約43cm※多少の誤差はご了承下さい。【素材】画像にてご確認くださいませ。※小さく畳んで梱包させていただきますので、シワ等ご了承ください色々お洋服出品していますのでご覧ください♪新品未使用品ですが個人で保管しておりました。ご理解いただける方よろしくお願い致します。#ヤマダヤ#スコットクラブ#petirobe#プチローブ



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