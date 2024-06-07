80s VINTAGE USA製 バイカーズチーム チェーン刺繍 ワークシャツ

80sVINTAGEUSA製KEYSTONEMOTORCYCLECLUBバイカーズチームチェーン刺繍ワークシャツSディッキーズ製ヴィンテージご覧頂きありがとうございます。※ご購入やご検討の際は必ずプロフィールをご確認下さい※米国・ペンシルベニアに実在した(する？)バイクチーム、キーストンモーターサイクルクラブのチームシャツ。背面にはインパクトあるチェーン刺繍、フロント胸部にはネーム刺繍が施されております？国内でも認知度が高いのか、様々なブランドで使用されているそうです。こちらはオリジナル。ディッキーズ製のボディーが使用されております。メンズのSサイズですが、やや小さめのサイズ感ですので、レディースサイズとしていかがでしょうか？？・ブランド：-KEYSTONEMOTORCYCLECLUB※Dickies(ディッキーズ)製ボディー・年代：1980s〜1990s・表記サイズ：S■実寸・着丈64身幅45肩幅39袖丈20(cm)※首周り内寸：38cm・素材：ポリエステル65%/コットン35%・カラー：グレー系・生産国：アメリカ製・付属品：なし■コンディション・ダメージ・特記すべき汚れ・ダメージ等はございません。・全体的な保存状態も良く、中古美品の評価です。シャツ種類...ワークシャツ



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