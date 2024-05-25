リアルクロコダイル　ハンドバッグ　レザーハンドバック

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リアルクロコダイルのハンドバックになります。ブティックにて30万円程で購入致しました。＊商品状態金具部分に微細な傷・くもりございます。その他特に目立った汚れや傷、スレ・角スレ、破れや・剥がれ、割れや匂い等無くまだまだお使い頂けると思います。内側にややベタ付きがあります。＊color／ブラック＊素材／本革＊size／横28cm縦21cmマチ10cm＊付属品／保存袋自宅保存の為ら商品状態にご理解頂ける方のみご購入お願い致します。神経質な方はご遠慮下さい。匿名ゆうパックにて発送予定です。#クロコダイル#クロコダイルハンドバッグ#レザーハンドバック