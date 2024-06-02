【新品未使用】ビックシルエットチェック柄ドルマン ポンチョ　M

2023年10月購入品の新品未使用です。オンライン購入しましたが、似合わなかったので出品しました。試着のみの新品未使用品、タグ付きです。ペット、タバコ無しです。よろしくお願い致します。定価：7,325円（税込）◼️商品紹介◼️トレンド感のあるビッグシルエットでイマドキなビッグシルエットドルマンポンチョコートストリート感のある目を惹くビッグシルエットデザインで旬な着こなしと存在感を発揮するドルマンコート。シンプルデザインでスマートな雰囲気を演出しながらも、上品な雰囲気をプラスできる洗練されたデザイン性が◎また、スタイリングを綺麗に魅せるため、計算されて作られたドルマンシルエットは、コーディネートを上品かつ綺麗に魅せてくれるから軽く羽織るだけでおしゃれに魅せてくれるシンプルデザインです。スウェットパンツやワイドパンツなどと合わせるだけでイマドキ感のある着こなしが簡単に完成するのも嬉しいポイント！！カジュアルな着こなしにも相性抜群なので大人の休日コーデにもうってつけです。.......................生地の厚さ：普通伸縮性：なし透け感：なし裏地：ありファスナー：なしポケット：なし洗濯方法：※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください◼️生地◼️表地：ポリエステル65%、綿35%、裏地：ポリエステル100%◼️サイズ◼️総丈：前69、後ろ85、そで丈18カラー···ブラック季節感···秋、冬



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