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美品✨トリーバーチ　ミニエラ　バッグ　2way オールレザー　ロゴ型押し　黒
商品番号 I28689947274
商品名

美品✨トリーバーチ　ミニエラ　バッグ　2way オールレザー　ロゴ型押し　黒
ブランド名 トリーバーチ
特別価格 税込 6,930 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#karasuショップ様々なアイテムを出品しておりますので、ぜひご覧ください(о´∀`о)○アイテム説明トリーバーチ　ToryBurchエラ　ミニ　S2wayハンドバッグ　ショルダー斜め掛け　クロスボディ　デカロゴ　ロゴドンレザー　本革　ブラック　黒　ロビンソン　ゴールド金具　裏地モノグラム○サイズタテ16cmヨコ25cmマチ12cmハンドル31cmショルダー110cm（調節可能）平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態内側に少しシミがございますが、その他目立つような傷や汚れ等は無く、まだまだ長くご愛用頂けます♪※あくまで中古なのでご理解したうえでご購入ご検討ください。○仕様メイン収納スペース×○アイテム詳細某有名リサイルショップで購入したものなので正規品になりますので、ご安心ください！○カラーブラック(黒)○素材レザー(本革)○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○管理番号-0824-102t13
http://narcologia.ru/goods/sucrose540340.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate417748.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose621640.html

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