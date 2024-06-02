美品✨トリーバーチ ミニエラ バッグ 2way オールレザー ロゴ型押し 黒 ...

#karasuショップ様々なアイテムを出品しておりますので、ぜひご覧ください(о´∀`о)○アイテム説明トリーバーチ ToryBurchエラ ミニ S2wayハンドバッグ ショルダー斜め掛け クロスボディ デカロゴ ロゴドンレザー 本革 ブラック 黒 ロビンソン ゴールド金具 裏地モノグラム○サイズタテ16cmヨコ25cmマチ12cmハンドル31cmショルダー110cm（調節可能）平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態内側に少しシミがございますが、その他目立つような傷や汚れ等は無く、まだまだ長くご愛用頂けます♪※あくまで中古なのでご理解したうえでご購入ご検討ください。○仕様メイン収納スペース×○アイテム詳細某有名リサイルショップで購入したものなので正規品になりますので、ご安心ください！○カラーブラック(黒)○素材レザー(本革)○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○管理番号-0824-102t13



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