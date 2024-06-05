✨美品✨ 和光 WAKO ハンドバッグ パテントレザー ゴールド金具 フォーマル

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■アイテムWAKO銀座和光ワコウハンドバッグパテントレザーエナメルベージュゴールド金具フォーマルトップハンドル■仕様素材：パテントレザーエナメルカラー：ベージュサイズ：タテ17.5cmヨコ18cmマチ10cmハンドル高さ13cmファスナーポケット1オープンポケット1■購入元大手ブランド買取店店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）鑑定済商品です。■状態中古品である旨ご理解頂ける方にご購入頂けると幸いに存じます。目立つような傷、擦れも無く大変良い状態です。まだまだ十分お使い頂けると思います。■配送プチプチに包んだ後、リサイクル段ボールまたはショッパーに入れて発送致します。概ね2～3日で発送予定です。仕事で遅れる場合がございますので予めご了承お願い致します。903-23-3