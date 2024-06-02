美品］ クロエ トートバッグ A4可 エクリプス　肩掛け可　レザー 黒

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商品詳細
素材···レザー(本革)カラー···ブラックトートバッグ種類···トートバッグ柄・デザイン···プリント(ロゴなど)Chloeクロエトートバッグ ショルダーバッグエクリプスブラック レザー大手リサイクルショップにて購入いたしました。中古の商品にご理解のある方の購入をおすすめします。○サイズタテ29cmヨコ48cm幅20cmハンドル36cm平置き実寸多少の誤差はご了承ください。○状態若干サイドにレザーの劣化がございますが目立った傷や汚れはなくまだまだ気持ちよくご利用いただけるかと思います。○カラーブラック○素材レザー○付属品本体のみ発送になります。
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