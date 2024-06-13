網代編みの丸いカゴ2023039

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・セールスポイント取り外し可能な落とし巾着・商品説明 純国産の山葡萄つるを使用し編みあげたかごです。材料蒐集から編み上げ完了まで出展者がひとりで作成しています。 山葡萄つるは、梅雨時の限られた期間だけに蒐集できる貴重なモノです。それを数ヶ月間陰干しして、水にもどして編み上げるという非常に手間がかかる細工物です。また、自然素材であり、多少の節、ケバ、はがれ等があることにご理解ください。使えば使うほど表面がきれいな光沢を帯び、親子三代で使用できると言われるほど丈夫です。・大きさ 幅27ｃｍ（25ｃｍ）、奥14ｃｍ、高さ20ｃｍ（取っ手部分含む31ｃｍ） あくまでも素人採寸ですので若干の誤差はあります。・仕 様 二本飛ばし網代編み、縁は綾かがり、取っ手は八編み 落とし巾着は取り外し可能です。・状 態 新品です。・重 さ 442グラム・映 像 できるだけ自然光に近い状態で撮影していますが、撮影環境等々でPCの画像と実物の色調が多少異なる場合が有ります。・返 金 基本的には応じておりません。・つる工房きさぶろう