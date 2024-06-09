美品　新品タグ付 　アニエスベー　転写プリント ノースリーブトップス

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ご覧頂きまして、ありがとうございます。 アニエスベー の新品タグ付 転写プリントノースリーブトップスです。鮮やかなお色が目を引きます。フランス製定価 19000円サイズ 2脇下身幅 ひらおきで49cm程度着丈 58cm程度レーヨン 96%ポリウレタン 4%ストレッチが効いた素材です。 ▪あくまでUSEDであることをご理解の上、ご購入いただきますようよろしくお願いいたします。▪素人検品の為、見落としのわずかなシミ汚れ等ある場合がございます。その可能性も含めたお値段になっておりますので、多少なりとも汚れやわずかなキズなど気にされる方はご購入をお控えくださいますようお願い申し上げます。▪お安くお譲りする為にコンパクトに畳んで(商品によっては圧縮して)梱包させていただきます。保管時および発送時の畳みジワはご容赦ください。▪すべて自宅保管となっておりますので、生活臭や保管臭等はご容赦ください。