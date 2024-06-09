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美品　新品タグ付 　アニエスベー　転写プリント ノースリーブトップス
商品番号 Y32356538461
商品名

美品　新品タグ付 　アニエスベー　転写プリント ノースリーブトップス
ブランド名 アニエスベー
特別価格 税込 1,708 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きまして、ありがとうございます。　アニエスベー　の新品タグ付　転写プリントノースリーブトップスです。鮮やかなお色が目を引きます。フランス製定価　　19000円サイズ　　　2脇下身幅　　ひらおきで49cm程度着丈　　　　58cm程度レーヨン　　96%ポリウレタン　　4%ストレッチが効いた素材です。　▪あくまでUSEDであることをご理解の上、ご購入いただきますようよろしくお願いいたします。▪素人検品の為、見落としのわずかなシミ汚れ等ある場合がございます。その可能性も含めたお値段になっておりますので、多少なりとも汚れやわずかなキズなど気にされる方はご購入をお控えくださいますようお願い申し上げます。▪お安くお譲りする為にコンパクトに畳んで(商品によっては圧縮して)梱包させていただきます。保管時および発送時の畳みジワはご容赦ください。▪すべて自宅保管となっておりますので、生活臭や保管臭等はご容赦ください。
http://narcologia.ru/goods/procurement775033.html
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http://narcologia.ru/goods/competitive330581.html
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