スタイル美人♪ナラカミーチェ　ストライプ　ブルー系　フリル付ブラウス　サイズ１

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ご購入をお考え下さっている方は、プロフィールをご一読下さいませ。(*u.u))ナラカミーチェお色 ブルー系×白サイズ １身幅 45㎝着丈 55㎝（背中心）平らに置いた状態にて計測しております。※多少の誤差はお許し下さいませ。前立て部分にフリルがあしらわれ、きれいな襟元はナラカミーチェならでは♪変形のストライプですので、すっきりと着痩せ効果大（＾－＾）昼夜の激しいこの季節ジャケット等のインにお召頂けるのは勿論ですが、春夏は１枚でお召し頂いても素敵かと思います♪上質なお素材を使用しておりますので、スタイリングをリッチに彩ります。通勤シーンから日常のお出かけまで、幅広く取り入れられるきれいめな1枚です。※ホームクリーニング致しました。カテゴリー別はこちら↓#verdefashionナラカミーチェファッション全体はこちら↓#verdefashion#verdefashionトップスタップして頂くと見やすいページに飛びます。※ホームクリーニング致しました。目立つシミ等はございませんが、多少の使用感は見受けられます。※素材表示が薄くなっております。あくまでも中古のお品物になりますので、匂い等細かな部分までお気になさる方は、ご遠慮下さいますようお願い致します。気になる点ご不明な点がある場合は、ご購入前にお気軽にコメント下さいませ。小さめに畳んでの発送となりますので、畳みシワご了承下さいませ。※ゆうパケットもしくはネコポスを利用予定です。5，555円→