♡CYNTHIA ROWLEY♡ 紺色フレアトップス　　Free size

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a71カラー···ブルー袖丈···半袖柄・デザイン···無地素材···コットン季節感···春、夏、秋♡CYNTHIAROWLEY♡freesizeです。(NO.R0091）カジュアルでもキレイめシーンでも着回しやすいデザインです。フワッとしていて体型カバーにもなります！●サイズ：表記Freeサイズ肩幅35cm身幅40cm着丈56cm袖口フレア素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●状態：汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅保管しておりました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。#トップス#リボン#フレア#シースルー＃シフォン#紺色