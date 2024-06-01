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【大きいサイズ】バーバリーロンドン　シャツ　ブラウス　フリル　チェック
商品番号 P38534259075
商品名

【大きいサイズ】バーバリーロンドン　シャツ　ブラウス　フリル　チェック
ブランド名 バーバリーロンドン
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます♪☆アイテム☆　　BURBERRYLONDONバーバリーロンドンシャツ　ブラウスフリルチェック◎状態◎多少の使用感はありますが目立つ汚れはないです色　黒サイズ表記　４４(ＸＬ相当)※平置き採寸肩幅　約３９身幅　約４７袖丈　約１８着丈　約５６※素人採寸ですので誤差がございます。ご了承下さい。着画はお断りしております※商品写真はできる限り実物の色に近づけて撮影しておりますが、お使いのPC環境や照明等により、実際の商品と色味が異なって見える場合がございますのでご了承下さいませ。※外観の大きなダメージなどを検品しております。仕様に影響のない範囲での見落としや、一般的な中古品としてのダメージはご了承下さい。古着についてご理解頂ける方よろしくお願い致します購入元大手リユースショップ使用回数などはわかりかねますのでご了承下さい。あくまで古着(ユーズド品)ですので完璧をお求めの方、神経質な方はご遠慮下さい発送方法簡易包装にて１日〜２日で発送致します圧縮袋を使用して小さく折り畳む場合がございますので、シワなどがある場合がございます
http://narcologia.ru/goods/procurement71233.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant391982.html
http://narcologia.ru/goods/preference493938.html

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