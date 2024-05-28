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シャネル　ニュートラベルライン　トートバッグ
商品番号 D93599190136
商品名

シャネル　ニュートラベルライン　トートバッグ
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 3,108 円
在庫状況 あり

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商品詳細

学生時代に名古屋の松坂屋店にて購入したバッグです。底の角が破れていたり内側に汚れ等ございますが、持ち手部分は比較的綺麗かと思います。画像を見てご納得された方のみご購入よろしくお願い致します。内側に貼られたシールが本物の証だと店員さんに言われた記憶ありです。長期自宅保管しておりましたのでご理解のある方よろしくお願い致します。
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