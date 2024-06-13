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新品 ポールスミス 長財布 うさぎ オレンジ 42wd875 財布 レディース
商品番号 N90514059999
商品名

新品 ポールスミス 長財布 うさぎ オレンジ 42wd875 財布 レディース
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 8,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PaulSmith。本革うさぎエンボス加工の雰囲気ある逸品。多彩な収納力が魅力です。ラウンドジップカラー：オレンジ・新品国内正規品・19.5×10×2cm楽天参考価格：38000特価のため値下げなし、早い者勝ちでお願い致します！購入時からのスレ、小傷はご容赦くださいませ。値段はペンで消してあります。購入者様都合でのキャンセルは受け付けてませんので、ご了承の上購入お願い致します。◆◇◆◇◆◇◆◇箱とカードについて◆◇◆◇◆◇◆◇写真の黒箱と、ブランドロゴのカードご希望の場合＋500円で変更可能です。購入前にコメント下されば金額を変更しますので、必ず購入前にコメント下さいませ(^^)※黒箱は必ずしもぴったりサイズでない場合があります。ご了承下さい。さらにプレゼントラッピング希望の場合、＋900円で箱＆ギフトラッピングいたします。購入前にコメントください。◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ブリーフケース、財布、バッグ、カードケース、スマホケース、キーケース、コインケースなど多数出品中うさぎバニーラビットクリスマスプレゼント誕生日父の日母の日
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