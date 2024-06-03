＊【最終価格】アーバンリサーチロッソ　タートルネックファーニットワンピース

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■10/25までの出品 【値引き不可】■【hareko×ROSSO】タートルネックファーニットワンピース■2022/AW■紙タグはありませんが未使用になります。★未使用ですが素人の検品、自宅保管になりますので神経質な方、完璧を求められる方はご遠慮下さい。ラインのシルエットが女性らしく、首から少し離れたネック部分が程良い抜け感を演出します。もちっと柔らかい肌触りと、起毛感のある毛が抜けにくい素材も嬉しいポイント◎中心のさりげない編地ラインや、袖口リブを長めに設定することで、シンプルながらもこだわりの詰まったデザインに仕上げました。-----------------------------透け感：なし伸縮性：あり裏地：なし光沢：なしポケット：なし-----------------------------■sizeF裄丈79㎝身幅52㎝総丈98㎝■colorグレー＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊★未使用のものは商品タグは処分し自宅保管していたものがほとんどになりますので気になる方はご遠慮下さい。◎他でも出品していますので、そちらでご購入頂いた場合は削除させて頂きます。＃UNITEDTOKYO＃UNITEDARROWS＃URBANRESEARCHROSSO＃URBANRESEARCHDOORS＃URBANRESEARCH＃かぐれ＃ROPE＃IENA＃SLOBEIENA＃SHIPS＃Spick\u0026Span＃noble＃JOURNALSTANDARD＃アダムエロペ＃スナイデル＃AudreyandJohnWad＃FRAYI.D＃MileOwen＃ミューニック＃ユニクロ＃トゥモローランド＃サニーレーベル