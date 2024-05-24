F/CE. W.R CANVAS BIG TOTE エフシーイー撥水ビッグトート

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新品未使用※タグ付ブラック×生成サイズタテ39cmxヨコ(上部64cmx底部39cm)xマチ17cmポケットの数:2(外側0/内側2)重量:800gショルダー全長:56cm日本製定価 ¥19800コットン100％でありながら防水性/耐久性に優れており、アメリカでテントやボート用のオーニング（雨履け）などのために使われたコットン素材と同じ打ち込みで、他では見ることの出来ない高密度で織られたキャンバス生地。そのキャンバスの裏側に撥水コーティングを施した、F/CE.の撥水キャンバス生地【W.RCANVAS】を使用した新しいシリーズ。撥水コーティングにより、軽くて薄いキャンバス生地ががっしりと固いイメージの仕上がりに。しかしながら軽さは残した優秀キャンバスです。更にカラーや質感に拘ったテープをオリジナルで作成。ポイントとしてそのテープを使用した、ミニマルなデザインに仕上げたビッグサイズのトートバッグです。オリジナルのカラビナ付き。内側にはマルチポケットを装備。【F/CE./エフシーイー】「あなたの日常生活をちょっとだけ幸せに」をコンセプトとして、旅行や外出先、仕事や生活の中などにおける「欲しいもの、あったら便利なもの」にフォーカスした物作りで2010年に「FICOUTURE（フィクチュール）」をスタート。コレクションは1年の間「1つの国」をテーマにしています。デザインを行う前にテーマ国に滞在し空気を肌で感じながら、生活・歴史・アート・音楽などの「文化や要素」に触れ、世界の様々な文化や生活スタイルからインスパイアされた「旅先や日常で使えるちょっと便利なアイテム」を生み出します。即購入歓迎翌日までに発送させていただきます。