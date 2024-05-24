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新品✨プラダ　ノベルティ　ショルダーバッグ。
商品番号 R81866810734
商品名

新品✨プラダ　ノベルティ　ショルダーバッグ。
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 2,574 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！実物の写真です、安心で購入することができます。素材···ナイロンカラー···ブラック(新品未使用)プラダノベルティショルダーバッグsizeバック縦18cm横25cmマチ7cmポーチ縦13cm横9cmマチ2cmショルダー約110cm内ポケット２つ素材　ナイロン素人採寸ですので誤差はご了承下さい。家族が免税店でコスメ購入時に頂いたノベルティです。即購入OKです^^お値下げ不可となりますm(__)m購入希望です等のコメント不要です。気になることなどありましたらお気軽にご質問されてください。✨即ご購入歓迎です(^^)✨
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