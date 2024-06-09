完売 アディダス 中綿 ジャケット ブルゾン XL adidas 3ストライプ

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商品詳細
adidasアディダスバックトゥスポーツ3ストライプスフード付きインサレーションジャケット[Back-to-Sports3-StripesHoodedInsulatedJacket]カラー：ブラックサイズ：X-LARGE（身幅57着丈61ゆき87重量(g)600）定価：¥14,3001度のみの着用なので美品です。※ATM・コンビニ払いは不可即買い歓迎です。プロフィール欄ご覧ください。＜アディダス公式ショップの商品説明＞都市生活での様々なコンディションに対応する、暖かいジャケット。アーバンライフを想定して作られたインサレーションジャケット。アウトドアギアに必要な高機能テクノロジーと、ストリートスタイルのデザインを融合させた一枚。ローバルクの軽量シンセティックインサレーションは、どんな天候でも暖かく、手入れが簡単。小雨や雪をはじく防水仕上げで、街歩きを快適にしてくれる。フードと裾には、ちょうど良いフィット感をもたらす、調節可能なドローコードを備えている。＜商品の特徴＞●フルジップ/前にジップポケット/ヘッドホン用チャネル/調節可能なフードと裾●PFC（過フッ素化合物類）不使用の撥水仕上げ/UVカット機能（UPF50+）●ストレートシルエットで、身幅に余裕のあるレギュラーフィット●この製品は資源を節約し廃棄物量を削減するため、リサイクルポリエステルを構成繊維に使用●長袖●表地：リサイクルポリエステル100％（平織り）/中わた：ポリエステル100%（パディング）●アウター、中わたライトアウター、中わたジャケット●商品番号：DZ1518(ブラック)nanouniverseBEAUTY\u0026YOUTHアローズIENAcoenSHIPSadidasNIKEJOURNALSTANDARDPierrotstudioCLIPnikoandcoenanditnikoand...THENORTHFACEアディダスオリジナルスカラー...ブラック
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