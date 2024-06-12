GIAG.G.(米国宝石学会宝石鑑定士)厳選ジュエリー※お気持ち程度のお値引きは可能な場合もありますが大幅な値引きは出来ません。また、タイトルに値引不可の商品は値引きできません。よろしくお願いします。照り抜群！Pt900ダイヤ0.50ctトップ2.83gのご紹介です。ダイヤモンドはVS〜SIクラスで透明感が高く、キラキラと美しくファイアーを放ちとっても眩く輝いています！！題名の通り照りは最高です！！！フラワーモチーフでとても可愛いデザインです。地金はPt900を使用しており本物で純粋無垢な輝きをお楽しみいただけます！素材・Pt900（刻印あり）お石・ダイヤ0.50ct(刻印あり）重量・約2.83グラムトップサイズ・約9.5ミリ(横)×約23.6ミリ(縦）チェーン長さ・チェーンは付属しません。商品の状態 新品仕上げ済みでピカピカです！！※撮影は商品に傷がつかないように柔らかい桐材の上で行なっております。５９９００ー ■管理2112 M545



照り抜群！Pt900 ダイヤ 0.50ct トップ2.83g M545 | www.malaikaimmo.com



N°4 PT900 luxe diamond ring 0.5ct - CHIEKO+



【中央宝石研究所 鑑定書 ソーティングダイヤモンド】pt900 pt950 0.5ct 一粒ダイヤモンドリング『GIULIO』 [H～Dカラー無色透明VVS～VS～SIクラスGOOD～EXCELLENT H&C] 婚約指輪 一粒石 一粒ダイヤ 記念日結婚 【送料無料】 LPR-1503A



【中央宝石研究所 鑑定書 ソーティングダイヤモンド】pt900 pt950 0.5ct 一粒ダイヤモンドリング『GIULIO』 [H～Dカラー無色透明VVS～VS～SIクラスGOOD～EXCELLENT H&C] 婚約指輪 一粒石 一粒ダイヤ 記念日結婚 【送料無料】 LPR-1503A



エコスタイル心斎橋店で、Pt900素材の2.099ctのオーバルカットダイヤ ...



【中央宝石研究所 鑑定書 ソーティングダイヤモンド】pt900 pt950 0.5ct 一粒ダイヤモンドリング『GIULIO』 [H～Dカラー無色透明VVS～VS～SIクラスGOOD～EXCELLENT H&C] 婚約指輪 一粒石 一粒ダイヤ 記念日結婚 【送料無料】 LPR-1503A



N°4 PT900 luxe diamond ring 0.5ct - CHIEKO+



ロデオドライブ | ノンブランドジュエリー | ダイヤ リング Pt900 ...



中央宝石研究所 鑑定書 ソーティングダイヤモンド】pt900 pt950 0.5ct ...



Pt900 S1.28ct MD0.40ct リング ジュエリー買取相場 -ゴールドプラザ ...



pt900 pt950 1.0ct オーバルダイヤモンドリング（指輪）『希少宝石 ル ...



照り抜群！Pt900 ダイヤ 0.50ct トップ2.83g M545 - ネックレス



N°4 PT900 luxe diamond ring 0.5ct - CHIEKO+



中央宝石研究所 鑑定書 ソーティングダイヤモンド】pt900 pt950 0.5ct ...



Pt900 S1.28ct MD0.40ct リング ジュエリー買取相場 -ゴールドプラザ ...