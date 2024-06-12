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照り抜群！Pt900 ダイヤ 0.50ct トップ2.83g M545
商品番号 R87061351996
商品名

照り抜群！Pt900 ダイヤ 0.50ct トップ2.83g M545
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 19,285 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GIAG.G.(米国宝石学会宝石鑑定士)厳選ジュエリー※お気持ち程度のお値引きは可能な場合もありますが大幅な値引きは出来ません。また、タイトルに値引不可の商品は値引きできません。よろしくお願いします。照り抜群！Pt900ダイヤ0.50ctトップ2.83gのご紹介です。ダイヤモンドはVS〜SIクラスで透明感が高く、キラキラと美しくファイアーを放ちとっても眩く輝いています！！題名の通り照りは最高です！！！フラワーモチーフでとても可愛いデザインです。地金はPt900を使用しており本物で純粋無垢な輝きをお楽しみいただけます！素材・Pt900（刻印あり）お石・ダイヤ0.50ct(刻印あり）重量・約2.83グラムトップサイズ・約9.5ミリ(横)×約23.6ミリ(縦）チェーン長さ・チェーンは付属しません。商品の状態　新品仕上げ済みでピカピカです！！※撮影は商品に傷がつかないように柔らかい桐材の上で行なっております。５９９００ー　■管理2112　M545
http://narcologia.ru/goods/tenet502563.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce244755.html
http://narcologia.ru/goods/Persia123388.html

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