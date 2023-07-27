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リーバイス　もののけ姫　KODAMA COIN BAG
商品番号 G56807488128
商品名

リーバイス　もののけ姫　KODAMA COIN BAG
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 2,917 円
在庫状況 あり

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商品詳細

KODAMACOINBAG～Levi's®×PrincessMononokeコレクション～映画『もののけ姫』の世界やキャラクターからインスピレーションを受け誕生した、Levi's®とスタジオジブリのコラボレーションアイテム。コダマの顔をイメージした「KODAMACOINBAG」です。LEVI'S　リーバイス　ジブリ　LEVIS
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