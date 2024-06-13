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ボッタジセッペ　カシミヤスカーフ
商品番号 W80603102681
商品名

ボッタジセッペ　カシミヤスカーフ
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 2,146 円
在庫状況 あり

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商品詳細

pin1876スカーフ品質‥カシミヤ\u0026シルクカラー···ピンクサイズ‥90×70定価¥27500☆カシミヤ特有の柔らかな肌触りです☆＊簡易包装での発送になります。箱はお付けで　きませんのでご了承下さい。＊未使用ですが、神経質な方はご遠慮下さい。即購入okです。
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