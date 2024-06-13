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ORCIVAL オーシバル ウールトートバック
商品番号 K60069068905
商品名

ORCIVAL オーシバル ウールトートバック
ブランド名 オーシバル
特別価格 税込 3,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···ウール/ニットカラー···グレートートバッグ種類···トートバッグ柄・デザイン···無地ウール90%、ナイロン10%のヘビーメルトンです。ウールならではのしなやかさを持ちながらも、厚手で適度にハリがあり、しっかりと立ち上がる素材です。サイズ幅33センチ高さ24,5センチマチ13,5センチ持ち手36,5センチカラーチャコールグレー一度短時間使用しました。
http://narcologia.ru/goods/Lincoln841102.html
http://narcologia.ru/goods/peroration132915.html
http://narcologia.ru/goods/update526695.html
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