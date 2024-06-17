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cocodeal ヴィンテージフラワープリーツワンピース
商品番号 D12435075227
商品名

cocodeal ヴィンテージフラワープリーツワンピース
ブランド名 ココディール
特別価格 税込 4,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

袖丈···長袖柄・デザイン···花柄季節感···春、秋、冬ココディールで購入したワンピースでプリーツのデザインがとても可愛いです。下に着用するインナー(ペチコート)もついてます！2回ほど着用し、自宅保管しております。畳んで発送いたします。
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