cocodeal ヴィンテージフラワープリーツワンピース

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商品詳細
袖丈···長袖柄・デザイン···花柄季節感···春、秋、冬ココディールで購入したワンピースでプリーツのデザインがとても可愛いです。下に着用するインナー(ペチコート)もついてます！2回ほど着用し、自宅保管しております。畳んで発送いたします。
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